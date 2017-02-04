أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو جمعية الميدان الخيرية في طبرق أحمد عبدالله بلل إن الجمعية باشرت في جمع التبرعات من أهل الخير ورجال الأعمال لجمع التبرعات المالية لشراء أدوية خاصة بالمرضى النفسيين ومرضى الصرع وانفصام الشخصية.

وأضاف بلل لـ”أخبار ليبيا24″ أن 1700 مريض نفسي في عيادة المختار في طبرق وغير المسجلين يبلغ عددهم أكثر من 4000 مريض يحتاجون للأدوية التي لاتوفرها وزارة الصحة.

وأوضح عضو الجمعية أن ولي الأمر والأسرة يبقون في حيرة من أمرهم لأن هؤلاء المرضى لايتحكمون في تصرفاتهم في غياب الأدوية حيث يحتاج المريض منهم إلى عدد حوالي 6 أنواع من الأدوية والتي يقدر ثمنها إلى 600 دينار شهرياً وهذا مبلغ كبير في ظل نقص الأدوية من الدولة ونقص في السيولة المالية .

وأشار بلل إلى أن المبلغ المطلوب جمعه يبلغ 100 ألف دينار وجمعنا حتى الآن 7000 دينار ومازالت الحملة مستمرة ونحن لدينا ثقة في أهل الخير بالوقوف مع الجمعية لجمع هذا المبلغ.