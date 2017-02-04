أخبار ليبيا24- خاص

قال مسؤول مكتب الإعلام في كتيبة “21” صاعقة – شهداء الزاوية سابقاً – وحيد الزوي، إن جنود الكتيبة عثور على سيارة نوع “أودي” مصفحة داخل منطقة قنفودة خلال تمشيط المنطقة من مخلفات الحرب والألغام .

وأضاف الزوي أنه تم رصد القيادي في شورى بنغازي الإرهابي وسام بن حميد يتجول بها أكثر من مرة خلال الاشتباكات بين القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات الإرهابية المتطرفة في القاطع الغربي لمدينة بنغازي.

وأوضح مسؤول مكتب الإعلام أن السيارة تعود لإحدى البعثات الدبلوماسية الأجنبية في بنغازي، وتم العثور على بطاقة شخصية لشخص يعتقد أنه من إحدى الدول الآسيوية .

يشار إلى أن القوات العربية الليبية المسلحة تمكنت من تحرير منطقة قنفودة الأيام الماضية من سيطرة الجماعات الإرهابية التي حوصرت في منطقة ضيقة عمارات الـ 12 وتم قطع كافة أنواع الإمداد عنها.