أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير شركة الخدمات العامة المرج المهندس آدم فرج إدريس إن إدارة الشركة تسعى لإقامة مشروع استثماري خاص بها من أجل الحصول على إيرادات مالية للشركة التي تعاني منذ مدة نقص كبير في الإمكانيات والمعدات والآليات.

وأضاف إدريس أن الإدارة بدأت بوضع آلية جديدة لعمل الشركة من أجل أداء مهامها على الوجه الأكمل وسيتم تفعيل الورش الخاصة بالشركة بشكل أكثر فعالية مثل ورشة الحدادة وورشة النجارة وورشة الألمونيوم كما سيتم إنشاء مخبز في مبنى الشركة.

وأكد مدير الشركة أنه لا يوجد أي تعاون من قبل بعض الجهات الخاصة في سداد ما عليها من رسوم جباية ومن المفترض أن يتم دفع مبلغ 150 دينار ولكن تقديرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد تم تقليص المبلغ إلى 25 دينار ومازال هناك من يرفض دفع هذه القيمة البسيطة.

يشار إلى أن المهندس ادم فرج إدريس استلم مهامه كمدير لشركة الخدمات بعد اعتذار العميد عمر ضو المدير السابق المكلف من قبل الحاكم العسكري عن مهامه في إدارة الشركة نظرا لعدم وجود أي دعم للشركة من قبل الحكومة والجهات المسؤولة عن الشركة.

يُذكر أن الشركة العامة في المرج تمتلك 80 شاحنة وآلة كشط وضاغط خاص وتُقدر نسبة الأعطاب فيها بـ 40% هذا وتعمل الشركة بقوى عمومية تُقدر بـ 700 موظف وعامل ويصل حجم المتساقط اليومي من 34 منطقة تابعة للبلديات الخمس الواقعة في النطاق الإداري للشركة ب400 طن يومياً.