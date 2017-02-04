أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس لجنة إدارة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، إن رفض الصديق الكبير قرار مجلس النواب بإقالته من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي كان هو بداية الأزمة المالية في البلاد.

وأضاف الآغا أنه بعد رفض الكبير القرار اتخذ عد خطوات كانت مسببا لأزمة السيولة وارتفاع سعر العملة الأجنبية والتي صاحبها ارتفاع في أسعار السلع في السوق الليبي.

وأوضح رئيس اللجنة أن أولى هذه الخطوات قطع المنظومة المصرفية لفرع مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي وبالتالي غلق غرفة المقاصة التي تنظم عمل الصكوك بين المصارف وبهذا قد تم فصل المنظومة المالية بين شرق ليبيا وغربها وكنتيجة طبيعية تم قطع المرتبات على الموظفين التابعين للحكومة المؤقتة.

وتابع الآغا من خلال صفحته الرسمية على “فيس بوك” أن الخطوة الثانية هي أنه أوقف تغطية الاعتمادات والحوالات على المصارف التجارية والتي إدارتها في برقة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن ثالث ما قام به محافظ مصرف ليبيا “الموازي” هي خفض كمية السيولة المرسلة من إدارة الإصدار طرابلس إلى قسم الإصدار البيضاء والتي كان أخرها مبلغ عشرون مليون دينار.

ولفت الآغا أن خامس خطوة هي إنتاج “فيلم” الحاويات الفارغة وبناء عليه تم إصدار منشور منظم من حوالي ثمان صفحات وأصدر قرار بتشكيل لجنة فحص طلبات الاعتمادات في طرابلس بعد إحالتها من لجان شكلت في إدارات المصارف التجارية والتي كان مجمل الوقت لإصدار موافقة على فتح الاعتمادات حوالي ستة أشهر وأكثر.

وتابع رئيس اللجنة “هذا الأمر فتح قناة فساد حيث وصل سعر الدولار مقابل الاعتماد حوالي 3 دينار هذا حسب رواية بعض التجار ممن رفضوا التعامل بالرشاوي، وبالتي أصبحت السوق السوداء هو المتحكم الرئيسي في العملة”.

وأكد الآغا أن الحل يكمن في إلغاء هذا الإجراءات واللجان والممرات الطويلة وقيام المركزي ببيع مخصصات من العملة الأجنبية للمصارف التجارية للأغراض الاستيرادية وإرجاع صلاحية المصارف في إصدار الموافقات على فتح الاعتمادات باعتبارها هي الأكثر معرفة بزبائنها.