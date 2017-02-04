أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير المكتب الإعلامي بلدية جردس العبيد صالح بوقطيش إن إدارة الخدمات الصحية في البلدية شرعت في تجديد العقود للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعقود الموسمية.

وأضاف قطيش أن العقود تشمل 12 مركز صحي ووحدة صحية في البلدية ، لافتا إلى أن قطاع الصحة قام بتوفير العديد من التخصصات الطبية في المراكز الصحية.

وأوضح مدير المكتب أن المراكز الصحية تقدم الرعاية الصحية للمواطنين ومن هذه التخصصات ( أطفال – جراحة – نساء – عظام – أسنان – عيون – مسالك ) وكذلك توفر معامل التحليل وتوفير التطعيمات للأطفال من الولادة لسن ست سنوات.