أخبار ليبيا 24 – خاص

قام آمر المنطقة العسكرية الشرقية عميد رمضان البرعصي بجولة تفقدية للمواقع العسكرية بمنطقة الجغبوب .

وتفقد آمر المنطقة العسكرية الشرقية خلال الجولة مقر الكتيبة “1800” حرس حدود الجغبوب، واطلع على ظروف عملها وإمكانياتها والدوريات التي تقوم بها الكتيبة على طول الشريط الصحراوي الحدودي لليبيا مع مصر والسودان.

وأظهرت الكتيبة خلال الجولة مدى حجم عمليات التهريب في المنطقة المتمثل في تهريب البنزين والسجائر والثروات الحيوانية والهجرة غير الشرعية.

وحيا البرعصي جنود وضباط الكتيبة على مجهوداتهم، وطالبهم بمزيد من الانضباطية لتمثيل الجيش على نحو صحيح.