أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف الناطق باسم القوات الخاصة عقيد ميلود الزوي، عن مقتل خمس جنود، وإصابة 15 جنديًا من سرايا ووحدات القوات الخاصة خلال الاشتباكات الأخيرة العنيفة بمحور عمارات الــ12 غرب بنغازي .

وأوضح الزوي أن القتلى هم، الجندي فهيم سعيد إبراهيم الفراوى، والجندى سامى بوفراج سعد العبيدى، والجندي سامى سعيد حسن محمد التابعين لكتيبة الشهيد سالم عفاريت، والجندي سالم خميس احميده الفاخرى، والجندي أحمد منصور على يونس الفيتورى وهم من سرية الشهيد النفاتى الكتيبة الأولى صاعقة.

وأكد الزوي، سيطرة القوات الخاصة على مواقع جديدة بـعمارات الـ12 بعد معارك عنيفة مع فلول وبقايا الجماعات الإرهابية المتحصنة بالعمارات المتواجدة ما بين قرية المجاريس وبوصنيب، لافتاً إلى أن قواتهم استطاعت زيادة الضغط وتضيق الخناق على هذه الجماعات التي أصبحت تنكمش أكثر فأكثر.

وبين أن معارك جاءت عقب اقتحام منظم ومدروس للعمارات حيث بسطت القوات سيطرتها على الواجهة المطلة على طريق “الهرابه” في آخر مواقع الجماعات الإرهابية غرب بنغازي .

ونوه الناطق باسم القوات الخاصة إلى مشاركة مقاتلات سلاح الجو الليبي في المعركة، حيث تمكنت من توجيه ضربات مباشرة ومركزة في قلب خطوط دفاع العدو وتم انجاز المرحلة الأولى من اقتحام العمارات بنجاح .

وقال الزوي إن القوات الخاصة ووحدات القوات المسلحة والمساندة تتقدم بخطى ثابتة لحسم المعارك بمحور غرب بنغازي، لافتًا إلى أنهم صادروا عددا كبيرا من الأسلحة والذخائر والعربات المسلحة من الجماعات الإرهابية .

وأشار إلى أن القوات تمكنت من مصادرة دبابة T72، وسلاح متوسط نوع 23، وسلاح متوسط نوع 14.5، و كميات كبيرة جداً من الأسلحة الخفيفة والذخائر المتنوعة .

يشار إلى أن آمر القوات الخاصة الصاعقة عميد ونيس بوخمادة وجه تعليماته إلى كافة الوحدات بالقوات الخاصة بسحق بقايا الجماعات الإرهابية في محور عمارات الــ”12″ غرب بنغازي وحسم المعركة.