أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبلت لجنة انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم ملقات 7 مرشحين تقدموا لمنصب رئاسة الاتحاد ، وو4 لمنصب النائب الأول، و3 للنائب الثاني، و28 مرشحا لعضوية المكتب التنفيذي .

وكشف مصدر لـ “أخبار ليبيا 24” عن الاسماء المتقدمة للرئاسة وهي صالح العوامي، وعبدالمطلب ثابت، وأنور أحمد الطشاني، وجمعة الشوشان، وجمال الجعفري، وعبدالبارئ علوان، والأمين بيك.

والمترشحين لمنصب النائب الأول هم الناجي الككلي، وعبدالقادر منصور تكلة، وعبدالحكيم الشلماني، ومحمد حسن الفقيه، مشيرا إلى أن المتقدمين لشغل منصب النائب الثاني هم حسين حبيب عبدالقادر، ومحمود العلوص، وهشام فطيس.

والمرشحين لعضوية المكتب التنفيذي هم فرج شعيب، وإبراهيم الشبلي، وحمد صالح، وعبدالرحمن شعيب، والشريف الساعدي، وأبوعجيلة الأسود، وعلي المشمر، وزكريا الشماطي، وهاشم الشيبو، ومصباح عبدالحميد، وعبدالرحمن البوسيفي، ونوري العبرة، ومفتاح أعنيبة، ونوري جموم، وشعيب عبدالحميد، وحبيب أحمد، وأبريك أقحيزان، وعادل الشاوش، وأشرف ماضي، وحسن الطيرة، وسعد الذيب، وحسين القطراني، وعمر الخفيفي، وعبدالفتاح زكري، وحسين الفرطيس، ويونس الكزة، وعبدالرؤوف بالنور، وضوء عبدالله.