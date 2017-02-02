أخبار ليبيا 24 – خاص

شاركت البعثة الليبية للمرشدات بالمخيم العربي الـ22 للمرشدات، المقام بشرم الشيخ في جمهورية مصر العربية اليوم الخميس، بقيادة القائدة الكشفية صبحية الجدى.

وقالت المفوضة العامة المساعدة لمفوضية طرابلس للكشافة والمرشدات القائدة “ليبيا أحمد”، إن البعثة التي غادرت مطار معيتيقة أمس الأربعاء، قام بتوديعها القائد العام لكشاف ومرشدات ليبيا القائد علي شمسي ومفوض حلقة الفتيان بالقيادة العامة القائد حسين غيضان وأمين السر قائد اكرم الريشي والمفوضة العامة المساعدة لمفوضية طرابلس القائدة ليبيا احمد ومفوضة حلقة الفتيات قائدة منجية الغدامسي، بالإضافة إلى المفوضة الدولية قائدة رندة غريب .

وتشارك البعثة الليبية بعدد 4 قائدات و8 مرشدات، منها 4 مرشدات من مفوضية طرابلس.

هذا ويستمر المخيم العربي حتى يوم التاسع من شهر فبراير الجاري.