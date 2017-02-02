أخبار ليبيا 24 – خاص

تأهل منتخب مصر الأول، إلى نهائي أمم أفريقيا 2017 بالجابون، على حساب نظيره البوركيني بركلات الترجيح.

ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح من نقطة الجزاء، عقب سيطرة التعادل الإيجابي على نتيجة الشوطين الأصليين والإضافيين.

ومن مفارقات تخطي الفراعنة عقبة بوركينا فاسو الليلة، إن المصريون نجحوا قبل 17 عامًا من التفوق على المنتخب البوركيني بالدور الأول لأمم أفريقيا نسخة 2000 بغانا ونيجيريا.

وشهد الأول من فبراير لعام 2000 تحقيق المنتخب المصري لفوز عريض على الخيول البوركينية بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويعود مجدداً الفراعنة لتخطي عقبة منافسهم في الأول من فبراير 2017 والتأهل للمباراة النهائية للمسابقة.