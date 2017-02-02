أخبار ليبيا 24 – خاص

سلم آمر منطقة الكفرة العسكرية وعميد البلدية المبروك الغزوي، اليوم الخميس، بتسليم مقر المنطقة العسكرية المقابل لمحطة الوقود الخارجية ومساحته 94 هكتار وبه بعض المنشآت إلى كلية العلوم والآداب الكفرة بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي.

وأعلن الغزوي عن تخصيص مبلغ 50 الف دينار للجامعة لغرض صيانة المنشآت المشيدة بالمقر، وذلك خلال حفل أقيم في قاعة التاج بحضور مجلس الحكماء والأعيان وادارة الجامعة وجمع غفير من الأهالي .

والقيت خلال الحفل عدد من الكلمات من قبل عميد الكلية ووكيلها والنائب سعيد امغيب ورئيس مجلس الحكماء، الذين اشادوا بهذه المبادرة التاريخية الطيبة من قبل عميد البلدية وثمنوا اهتمامه بجامعة الكفرة وحرصه على تطويرها .

من جهته، أكد المبروك الغزوي في كلمته على أن اقترح الأمر على القائد العام المشير خليفة حفتر وأنه ابدى موافقته الفورية على التنازل عن المقر لصالح جامعة الكفرة .

وتمثلت مراسم التسليم في رسالة تخصيص موجهة إلى إدارة الجامعة ووصفة فنية لقطعة الأرض والمقر .