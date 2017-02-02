أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع وفد من المشتشارين الأمريكيين، اليوم الخميس، مع مصلحة الموانئ والنقل البحري، في مدينة شحات للاطلاع على اخر مستجدات ميناء سوسه البحري والذي تقوم بإنشائه شركة قويدري الأمريكية .

وقدمت مصلحة الموانئ خلال الاجتماع شرح مفصل الخطوات التي قامت بها موحثت المستثمر علي إنهاء الإجراءات المطلوبة لدي هيئة تشجيع الاستثمار.

من جهته أبدى المستثمر الأمريكي استعداداه التام علي سرعة القفز إلى التسجيل لدي هيئة تشجيع الاستثمار في مدة لا تتجاوز الشهر .

وبعد انتهاء الاجتماع تمت زيارة ميدانية لموقع الميناء رفقة المستثمر حيث تم لقاء رئيس الفرع البلدي سوسه، الذي أبدى استعداده التام لتذليل جميع الصعوبات من أجل سرعة البدء في تنفيذ المشروع.