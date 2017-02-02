أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد منسق العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي مخلوف السعيطي، اليوم الخميس، بأن غرفة عمليات شرق بنغازي بالجهاز أعطت كافة المحلات مهلة لاستخراج تراخيص وشهادات صحية.

وقال السعيطي لـ”أخبار ليبيا 24″، إن رئيس وحدة الدوريات بغرفة شرق بنغازي قام بإخراج الدوريات لمنطقة السلماني الشرقي، حيث أعطيت مهله لمدة أسبوع لكافة المحلات لاستخراج ترخيص وشهادات صحية، وأن من يخالف الإجراءات القانونية سوف يتعرض لأقصى العقوبات.

وأكد السعيطي أنه سوف يتم قفل أي محل بالشمع الأحمر لمن ﻻ يقوم باستخراج ترخيص بعد انتهاء مدة المهلة.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي العقيد ونيس العرفي، لرئيس غرفة عمليات شرق بنغازي

العقيد عيسي سلميان الدرسي، بضرورة استخراج تراخيص لكافة اﻷنشطه التجارية.