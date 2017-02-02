أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى الحاكم العسكري درنة بن جواد اللواء عبدالرازق الناظوري، اليوم الخميس، زيارة لمستشفى المرج التعليمي للاطلاع على سير العمل بأقسام المستشفى.

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن اللواء قام بجولة في كافة الأقسام رفقة المدير التنفيذي لمستشفى المرج فيصل العيش وعدد من الموظفين والعاملين به.

وقالت مدير المكتب الإعلام بمستشفى المرج مبروكة صالح لـ “أخبار ليبيا 24” إن المستشفى استلم كمية من اللوازم والمستلزمات الطبية المختلفة ذات الاستعمال لمرة واحدة والتي كان المستشفى يعاني من غيابها ومن النقص الحاد فيها في الفترة الماضية .

واضافت مبروكة صالح – نتوقع أن تغطي هذه الكمية احتياج أقسام العمليات والعناية والاسعاف ومختلف الأقسام لمدة شهرين، وذلك بناء على قرار وزير الصحة رضا العوكلي بتخصيص مبالغ مالية للمستشفيات سوف تتكفل وزارة الصحة بدفع تكاليف هذه المستلزمات من الوزارة.

وكان مستشفى المرج التعليمي قد عانى منذ مدة من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية وقد ناشدت إدارة المستشفى في أكثر من مخاطبة وزارة الصحة من أجل تقديم الدعم اللازم لمستشفى المرج ليستمر في تقديم الخدمة الصحية المتكاملة للمرضى والجرحى .

وقامت منظمة اطباء بلا حدود بتقديم بعض الدعم لقسم الولادة من اجل الاستمرار في استقبال حالات الولادة والتي وصلت لأكثر من 10.000 حالة دخول للقسم ما بين ولادة طبيعية وعمليات قيصرية كبرى وصغرى وحالات امراض النساء خلال العام 2016م حسب الكشف الصادر عن قسم الاحصاء بالمستشفى.