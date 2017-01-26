أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر أولياء أمور الأطفال المصابين بالأورام السرطانية وأمراض الدم،خلال اجتماع عُقد في قاعة المحاضرات في مستشفى طب وجراحة الأطفال في مدينة بنغازي الثلاثاء، تأسيس رابطة خاصة بهم.

وقالت مدير المكتب الإعلامي في المستشفى هدى كويرى، إن الرابطة تنظيم اجتماعي يضم كافة أولياء أمور الأطفال المصابين بالأورام بهدف تقوية الروابط الاجتماعية بينهم، وتعزيز التواصل مع المؤسسات والجمعيات الخيرية ذات العلاقة.

وأضافت كويري أن النقابة تهدف إلى العمل الجاد على وضع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها في مواجهة شبح المرض ومضاعفاته ومتابعة مراحل علاجهم وتوحيد الجهود لخدمة أهداف هذه الرابطة.

وأفادت أنه من أهداف النقابة أيضا تقوية وتعزيز الروابط بين أولياء الأمور وتوحيد جهودهم والعمل على نقل معاناة المرض وآلامهم إلى الجهات المختصة، ومتابعة الجوانب الصحية والطبية للأطفال المرضى والوقوف على مشاكلهم والعمل على إيجاد حلول لها مع الجهات المختصة.

وأوضحت مدير المكتب أن الرابطة تهدف كذلك إلى مراجعة المؤسسات الصحية والوزارات والهيئات فيما يخص أوضاعهم الطبية وعلاجهم وإيفادهم للعلاج في الداخل والخارج، والمشاركة في اللجان التي تعنى بجوانب العلاج والتأهيل للأطفال المرضى .

وقالت كويري إن الرابطة تتكون من، أمين الرابطة.. عبدالقادر اعروق، وأمين مساعد، أسامة العقوري، وعضو الشؤون الاجتماعية صالحة عقيلة عبدالهادى، وعضو الشؤون الماليةسامى محمد الشريف، وعضوًا ومقررًا مصطفى على حسين.