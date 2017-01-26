أخبار ليبيا24- خاص

عكر تفجير سيارة مفخخة وسط شارع جمال عبد الناصر مساء بنغازي المحتفلة بتحرير منطقة قنفودة وخلف ستة جرحى لكنه لم يمنع استمرار احتفال السكان الذين اعتبروه المسمار الأخير في نعش الجماعات الإرهابية التي جثمت على صدورهم لسنوات عديدة.

التفجير هو كل ما استطاعت بقايا تلك الجماعات القيام به بعد خسارتها لمنطقة قنفودة وانحساره فيما يعرف بعمارات الإثنى عشر .

سيناريو تحرير قنفودة لم يختلف كثيرا عن غيره من عمليات تحرير مناطق بنغازي : تقدم بطئ ومدروس لوحدات الجيش ، محاصرة تشبه إحاطة اليد بالمعصم ، انقضاض ينتهي بانهيار خطوط المحاصرين المنهكة.

لكن الجديد في أحداث أمس هو تمكن قوات الجيش الليبي من فك أسر 63 أسيرا من قبضة أفراد تنظيم الدولة الإرهابي وبقايا الدروع الذين يرجح أنهم انسحبوا إلى العمارات الإثنى عشر وبرفقتهم مزيد من الأسرى ذو الرتب العسكرية العالية.

وكانت قوات الجيش قد سيطرت على شعبية الطيرة ما مكَّنها من إجلاء 12 أسرة، بعضها ليبي والبعض الآخر أجنبي، بالإضافة لـ49 عاملاً أجنبياً من جنسيات عربية وأفريقية .

وقد تم تسليّم الناجين إلى لجان مختصة لنقلهم إلى المستشفيات، ومن ثم تأمين نقلهم إلى جهات الاختصاص المدنية لأخذ الإجراءات اللازمة بحقهم، سواء بنقلهم لذويهم أو تسليم الأجانب منهم لسفارات دولهم.

فيما باشرت فرق الهندسة العسكرية تفكيك المتفجرات والألغام وعثرت على مخزن للسلع الغذائية في شعبية الطيرة ومواد أخرى خاصة بالاتصالات وأجهزتها، بالإضافة لمقر كان الإرهابيون يستخدمونه معتقلا للأسرى.

تحرير حسب التواريخ المحددة

غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقات المسلحة بنغازي أكدت في بيان – تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه – أن عملية التحرير جاءت حسب التواريخ المحددة من قبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر.

وذكرت الغرفة أنه تم تحرير العديد من الأسرى والسجناء الذين كانوا متواجدين لدى الجماعات الإرهابية المتطرفة في منطقة قنفودة، لافتة إلى أنه تم منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأربعاء دك “كافة أوكار الدواعش الإرهابيين وتدمير مراصدهم وتدمير آلياتهم وقصف تجماعاتهم.

ووعدت باستمرار الحرب ضد الجماعات الإرهابية في كافة مدينة بنغازي وتحريرها بالكامل في القريب العاجل، مشددة على كافة أهالي المدينة بعدم الدخول أو الاقتراب من المناطق المحرر إلا بعد تمشيطها من الألغام ومخلفات الحرب حفاظاً على حياتهم .

العمارات 12.. المعركة النهائية

استمرار المعارك أكد عليه أيضا آمر كتيبة شهداء الزاوية العميد جمال الزهاوي الذي شدد على أن المعركة النهائية في محور بنغازي الغربي ستكون في «عمارات12» حيث يتحصن عدد من الإرهابيين.

وقال الزهاوي لقناة «ليبيا» الفضائية الأربعاء، متحدثا من أمام مسجد الطيرة في قنفودة وحوله جنود الجيش الليبي وهم يكبرون: «لقد تم تحرير منطقة قنفودة بالكامل حيث التحم القاطع الأول مع القاطع الرابع وفي هذه اللحظة نترحم على أروح شهدائنا الأبطال ونتمى الشفاء العاجل للجرحى».

وأضاف آمر قاطع قاريونس العميد جمال الزهاوي: «معركتنا النهائية في محور بنغازي الغربي ستكون في عمارات الـ 12 نظرًا لتحصن الإرهابيين بها ووجود طوابق تحت الأرض».

من جانبه شدد آمر التحريات الخاصة بالقوات الخاصة فضل الحاسي أن قوات الجيش تطبق حصارا خانقا على بقايا تلك الجماعات في عمارات الــ”12” في منطقة بوصنيب وما حولها من مباني مطلة على قرية المجاريس.

وأضاف الحاسي أنه تم العثور أثناء تقدم القوات المسلحة في منطقة قنفودة على مستشـفى ميداني معد ومجهز وسجن سري في منزل كان يستعمل كمصـنع لتجهيـز السيارات المفخخة.

معركة مقدسة

في حين أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري درنة – بن جواد اللواء عبد الرازق الناظوري على “جاهزية أبناء المؤسسة العسكرية لتحرير كافة أرجاء البلاد من الإرهابيين و الخونة” .

وأوضح الناظوري في كلمة بمناسبة تحرير منطقة قنفودة – أن “ضباط وضباط الصف من القوات المسلحة العربية الليبية لن يتهاونوا في أي وقت لحمايتكم و الدفاع عنكم”.

ولفت إلى أن الحرب “هي حرب مقدسه لا لي شي إلا لإعلاء كلمة الله والحفاظ على مقدراتكم و سيادة بلادنا”.