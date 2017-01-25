أخبار ليبيا 24 – خاص

تعاقد نادي الأخضر الرياضي مساء الثلاثاء، مع المدرب التونسي سمير شمام، ليكون مدرب الفريق.

وعقد المدرب الجديد عقب التعاقد مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النادي بمدينة البيضاء تحدث فيه عن آلية التعاقد مع النادي وإمكانية الارتقاء به، خاصةً وأن النادي خلال السنوات الأخيرة لم يكن في مستواه المعهود مما يتطلب جهد أكبر من الإدارة والمدرب على حد سواء لإظهار النادي بالصورة التي تليق به وجمهوره المتعطش، بالرغم من الظروف التي تعانيها أغلب الأندية الرياضية .

وأوضح شمام، أنه التركيز خلال هذه الفترة سيكون على لاعبي النادي بالدرجة الأولى، لأن التعاقد مع لاعبين محليين هي خطوة سابقة لأوانها حاليًا، لافتًا إلى أنه سوف يقام في الفترة القريبة معسكرات خاصة لإعداد الفريق بالصورة الصحيحة .

يذكر أن المدرب سمير شمام كان مدرب لنادي الأخضر سنة 2010 وهي الفترة التي تعتبر من أفضل المواسم الرياضية للنادي .