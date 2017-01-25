أخبار ليبيا 24 – خاص

استلمت كتيبة سبل السلام، المكلفة بحماية البوابة الشمالية لمدينة الكفرة اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من السيارات ذات الدفع الرباعي.

وأفاد مصدر عسكري لـ”أخبار ليبيا 24″، أن هذه الدفعة والتي هي عبارة عن 10 سيارات قُدمت من قبل القيادة العامة للجيش الليبي لكتيبة “سُبل السلام”.

وأوضح المصدر، أن هذه الدفعة قامت القيادة بتسليمها إلى آمر الكتيبة “عبدالرحمن هاشم”.

الجدير بالذكر أن كتيبة سبل السلام مكلفة بحماية مدينة الكُفـــرة خاصةً والجنوب الليبي عامةً، ومكلفة حاليا بحماية البوابة الشمالية للمدينة .