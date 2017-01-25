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صور : عدسة وكالة أخبار ليبيا 24 تواكب عمليات تحرير قنفودة
أسماء الأسرى الذين تم تحريرهم من منطقة قنفودة غرب بنغازي
آخر الجماعات الإرهابية محاصرة في عمارات الـ 12 في قنفودة غرب بنغازي
بالصور…تحرير 62 أسير من منطقة قنفودة غرب بنغازي
جهاز النهر الصناعي: تدفق المياه سيعود لطبيعته اليوم الأربعاء في طرابلس
كتيبة سبل السلام تستلم الدفعة الثانية من سيارات الدفع الرباعي
“الليبية للبريد والاتصالات” ترحب بإنهاء الاختلاف حول شرعية مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات
القوات المسلحة تعثر على مخزن للمواد الغذائية بمحور قنفودة
تفعيل أجهزة كشف المعادن والأسلحة والمتفجرات بمركز بنغازي الطبي
طبرق تستقبل 16 عائلة ليبية مهجرة
صور : عدسة وكالة أخبار ليبيا 24 تواكب عمليات تحرير قنفودة
فى:
2017/01/25 10:05 م
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