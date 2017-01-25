أخبار ليبيا24- خاص

طمأن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الجميع أن الأمور تسير بشكل طبيعي ومستقر ومعدلات تدفق المياه ستعود لطبيعتها مع بداية اليوم الأربعاء، ولا صحة لأي إشاعات عن انقطاع المياه مرة أخرى.

وأضاف الجهاز – بحسب صفحته الرسمية على فيس بوك – أن معدلات التدفق ستعود لطبيعتها إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها.

وذكر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن المياه بدأت في التدفق لمدينة طرابلس يوم الأحد الماضي واستمرت في الزيادة لتصل 420.000 متر مكعب في اليوم مع منتصف يوم الإثنين.

وأوضح الجهاز أنه بسبب مناورات تشغيلية تناقصت معدلات التدفق منتصف يوم أمس الثلاثاء بشكل مؤقت لتعود للزيادة من جديد حيث وصلت الآن كميات المياه المتدفقة إلى 320.000 متر مكعب يوميا.