أخبار ليبيا 24 – خاص

رحب مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة(LPTIC)، بالأمر القضائي الصادر من محكمة شمال طرابلس بتاريخ 04 يناير 2017، والذي ينهي بشكل قانوني بما لا يقطعه شك حالة الانقسام الإداري والاختلاف القانوني حول شرعية مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات.

وأوضح مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد، أن هذا الحكم من شأنه إعادة الاستقرار للشركة القابضة بشكل خاص وقطاع الاتصالات بشكل عام، مما يسمح بعودة شركات الاتصالات العالمية واستئناف المشاريع المهمة المتوقفة مع شركائنا المحليين والدوليين، وتحديث البنية التحتية وتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت في كافة البلاد.

الجدير بالذكر أن إدارة الشركة القابضة قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على سلسلة من المشاريع التي من شأنها رفع وتطوير الخدمات المقدمة وهي (مشروع تطوير شبكات الهاتف المحمول إلى تقنية الجيل الرابع 4G – ومشروع أكاديمية الاتصالات ومشروع إعادة هيكلة قطاع الاتصالات ومشروع الألياف البصرية وغيرها من المشاريع المهمة(.