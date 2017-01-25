أخبار ليبيا24- خاص
قائمه بأسماء الأسرى الذين تم تحريرهم من منطقة قنفودة اليوم الأربعاء وهم:
1 – العقيد محمد عطيه الشلماني من سكان الليثي.
2 – الأسير جبريل امعيوف جبريل الزواوي.
3 – الأسير مصطفى مصباح جبريل الزوري.
4 – الأسير محمد فرج عيسى.
5 – الأسير عبدالقادر عبدالسلام علي.
6 – الأسير الطاهر هارون آدم.
7 – الأسير واعد يوسف مفتاح
8 – الأسير المبروك ضؤ المبروك
9 – الأسير عمر فرج عمر محمد
10 – الأسير شجاع سليمان منصور
11 – الأسير عبدالرحيم الفيتوري المهدي
12 – الأسير يونس بلقاسم عبداللطيف المجبري
13 – الأسير هاني زروق محمد فرج
14 – الأسير مصطفى عبداللطيف بوعجيلة
15 – الأسير محمد عوض ميلاد علي
16 – الأسير حامد أحمد سعد البكوش
17 – الأسير أبوبكر محمد حسن أدم
18 – الأسير ضؤ محمد ضؤ
19 – الأسير إبراهيم الأمين يوسف المقصبي
20 – الأسير نوري بلقاسم أحمد البكوش
21 – الأسير سالم أمحمد علي بن علي
22 – الأسير عثمان أحمد أشكو عرب
23 – الأسير نبيل حسين مسعود “سوري الجنسية”
24 – الأسير محمد عوض عبدالله عبدالهادي
25 – الأسير يوسف منصور حمه
26 -الأسير سالم عبدالله أرحومه
27 – الأسير أكرم عبدالرحمن الجابر أبوبكر
28 – الأسير سيد صالح أبوبكر
29 – الأسير شمس الدين عمر عبدالله
30 – الأسير سعد رجب سعد
31 – الأسير محمد خليفه محمد أكنيش
32 – الأسير سالم ونيس محمد سعد
33 – الأسير خالد محمد الشايب
34 – الأسير عبدالرحيم علي عبدالرحيم المبروك
35 – الأسير الكيلاني محمد الكيلاني
36 -الأسير أبوبكر عبدالله عبدالقادر أحميده
37 – الأسير رضا عبدالفتاح منصور
38 – الأسير سليمان عبدالقادر محمد بودرباله
39 – الأسيرعبدالباسط محمد فرج بركة
40 – الأسير إبراهيم صالح أعجيل
41 – الأسير عبدالله محمد خميس عبدالله
42 – الأسير زياد عبدالسلام أبوبكر محمد
43 -الأسير ضؤ علي أشتيوي علي
45 –الأسير عبدالسلام عوض أعبيد محمد
46 – الأسير محمد علي إبراهيم البرغثي
47 – الأسير خالد بالعيد المهدي الورفلي
48 -الأسير توفيق محمد أحمد بركة
49 – الأسير جمعة اعويدات محمد القذافي
50 – الأسير وسيم أحمد فرج سليم
51 – الأسير عطية عبدالسلام مسعود القرم
52 -الأسير باسم محمد أحمد الهمالي
53 – الأسير موسى ألطيف موسى
54 – الأسير محمد رمضان عجيبة سعيد
55 – الأسير سليمان عبدالنبي صالح سالم
56 – الأسير عبدالقادر عبدالسلام علي
57 – الأسير صلاح أمبارك أحمد التاورغي
58 – الأسير محمد عبدالناصر أنور
59 –الأسير مازن أحميده سليمان
60 – الأسير محمد حمدان السنوسي
61 – الأسير عبدالله محمد حمزه المقرحي
62 – الأسيرعمران صالح عبدالهادي
63 – الأسير جمال محمد محمود “جزائري الجنسية”