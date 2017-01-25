أخبار ليبيا24- خاص

قائمه بأسماء الأسرى الذين تم تحريرهم من منطقة قنفودة اليوم الأربعاء وهم:

1 – العقيد محمد عطيه الشلماني من سكان الليثي.

2 – الأسير جبريل امعيوف جبريل الزواوي.

3 – الأسير مصطفى مصباح جبريل الزوري.

4 – الأسير محمد فرج عيسى.

5 – الأسير عبدالقادر عبدالسلام علي.

6 – الأسير الطاهر هارون آدم.

7 – الأسير واعد يوسف مفتاح

8 – الأسير المبروك ضؤ المبروك

9 – الأسير عمر فرج عمر محمد

10 – الأسير شجاع سليمان منصور

11 – الأسير عبدالرحيم الفيتوري المهدي

12 – الأسير يونس بلقاسم عبداللطيف المجبري

13 – الأسير هاني زروق محمد فرج

14 – الأسير مصطفى عبداللطيف بوعجيلة

15 – الأسير محمد عوض ميلاد علي

16 – الأسير حامد أحمد سعد البكوش

17 – الأسير أبوبكر محمد حسن أدم

18 – الأسير ضؤ محمد ضؤ

19 – الأسير إبراهيم الأمين يوسف المقصبي

20 – الأسير نوري بلقاسم أحمد البكوش

21 – الأسير سالم أمحمد علي بن علي

22 – الأسير عثمان أحمد أشكو عرب

23 – الأسير نبيل حسين مسعود “سوري الجنسية”

24 – الأسير محمد عوض عبدالله عبدالهادي

25 – الأسير يوسف منصور حمه

26 -الأسير سالم عبدالله أرحومه

27 – الأسير أكرم عبدالرحمن الجابر أبوبكر

28 – الأسير سيد صالح أبوبكر

29 – الأسير شمس الدين عمر عبدالله

30 – الأسير سعد رجب سعد

31 – الأسير محمد خليفه محمد أكنيش

32 – الأسير سالم ونيس محمد سعد

33 – الأسير خالد محمد الشايب

34 – الأسير عبدالرحيم علي عبدالرحيم المبروك

35 – الأسير الكيلاني محمد الكيلاني

36 -الأسير أبوبكر عبدالله عبدالقادر أحميده

37 – الأسير رضا عبدالفتاح منصور

38 – الأسير سليمان عبدالقادر محمد بودرباله

39 – الأسيرعبدالباسط محمد فرج بركة

40 – الأسير إبراهيم صالح أعجيل

41 – الأسير عبدالله محمد خميس عبدالله

42 – الأسير زياد عبدالسلام أبوبكر محمد

43 -الأسير ضؤ علي أشتيوي علي

45 –الأسير عبدالسلام عوض أعبيد محمد

46 – الأسير محمد علي إبراهيم البرغثي

47 – الأسير خالد بالعيد المهدي الورفلي

48 -الأسير توفيق محمد أحمد بركة

49 – الأسير جمعة اعويدات محمد القذافي

50 – الأسير وسيم أحمد فرج سليم

51 – الأسير عطية عبدالسلام مسعود القرم

52 -الأسير باسم محمد أحمد الهمالي

53 – الأسير موسى ألطيف موسى

54 – الأسير محمد رمضان عجيبة سعيد

55 – الأسير سليمان عبدالنبي صالح سالم

56 – الأسير عبدالقادر عبدالسلام علي

57 – الأسير صلاح أمبارك أحمد التاورغي

58 – الأسير محمد عبدالناصر أنور

59 –الأسير مازن أحميده سليمان

60 – الأسير محمد حمدان السنوسي

61 – الأسير عبدالله محمد حمزه المقرحي

62 – الأسيرعمران صالح عبدالهادي

63 – الأسير جمال محمد محمود “جزائري الجنسية”