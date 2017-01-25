أخبار ليبيا24- خاص

ذكر مصدر مطلع اليوم الأربعاء أن المجموعات الإرهابية محاصرة الآن في “العمارات 12 ” في قنفودة المحاذية لمنطقة بوصنيب غرب بنغازي.

وأضاف المصدر أن هناك أنباء حول وجود بعض الأسرى لا زالوا تحت قبضة المجموعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن عددهم يقارب 11 أسير ومن بينهم عسكريين.

يشار إلى أن غرفة عمليات الكرامة أعلنت منذ قليل تحرير منطقة قنفودة بالكامل بعد معارك استمرت أكثر من عامين كما تم على مدى يومين إخراج عدد من الأسر العالقة فضلا عن تحرير عدد من الأسرى الذين كانوا لدى الجماعات الإرهابية.