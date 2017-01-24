أخبار ليبيا24- خاص

قال مسؤول مكتب الإعلام في كتيبة “شهداء الزاوية” “الشهيد بوحليقة” وحيد الزوي، إن الصور المتداولة عبر القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ليست لزعيم تنظيم أنصار الشريعة في تونس أبوعياض التونسي.

وأكد الزوي على صفحته على فيس بوك أن الصورة المتداولة للقيادي في تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي عبدالقادر بوجرادة قتل خلال الاشتباكات في منطقة قنفودة الإثنين.

يشار إلى أن أخبار تداولتها وسائل إعلام بشأن مقتل القيادي التونسي في تنظيم أنصار الشريعة في تونس أو عياض التونسي الذي نشر له مقطع فيديو وهو ينعي زعيم أنصار الشريعة في بنغازي محمد الزهاوي.