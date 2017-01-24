أخبار ليبيا24- خاص

اتفقت لجنة الحوار اليوم الثلاثاء على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليكون بـ 3 أعضاء يتولون الاختصاصات الرئاسية المنصوص عليها بالاتفاق السياسي على أن يتم اتخاذ القرار فيما بينهم بالتوافق.

واتفقت اللجنة خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في مدينة الحمامات التونسية على اختيار رئيس لحكومة الوفاق من خارج أعضاء المجلس الرئاسي ليتولى الاختصاصات التنفيذية مع وزرائه.

ويتولى أيضًا منصب القائد الأعلى للجيش وممارسة مهامه من قبل مجلس مجتمع مكون من رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة وعضو من المجلس الرئاسي يتم تسميته من قبل الرئاسي على أن يتم اتخاذ القرار فيما بين الأعضاء بالتوافق.

وتم الاتفاق أيضاً على توسيع مجلس الدولة ليتكون من الأعضاء المنتخبين في المؤتمر الوطني العام في الـ7 من يوليو من العام 2012 مع مراعاة التمثيل العادل لكافة الدوائر الانتخابية فضلاً عن تطبيق الآلية المنصوص عليها بقانون انتخاب مجلس النواب بشأن العضوية فيه بعد التزام المجلس بتطبيق المادتين الـ16 والـ17 من الاتفاق السياسي.

وشددت اللجنة في بيان لها البيان على وجوب تفعيل المادة الـ52 من الاتفاق السياسي بشأن انتهاء مدة عمل الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وخلال شهر من تاريخ التوقيع على هذه التعديلات مرجعاً ذلك للحرص على استكمال المسار الدستوري.

وتم التأكيد على وجوب ضمان منح الثقة لحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب وتعديل الإعلان الدستوري قبل التوقيع على هذه التعديلات من قبل أطراف الحوار السياسي من أجل تحقيق نفاذ ما تم التوافق عليه في هذه التعديلات كحزمة واحدة.