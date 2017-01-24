أخبار ليبيا 24 – خاص

عُقد الاجتماع السنوي لقطاع التعليم بمدينة جالو، اليوم الثلاثاء، بمدرسة صلاح الدين الثانوية بالمدينة.

وتناول الاجتماع، الذي ضم مسئول شؤون التعليم بجالو ومدراء المكاتب ورؤساء الأقسام بالقطاع، عرض ملخص تقرير أعمال المكاتب والأقسام خلال العام 2016.

ويأتي هذا الاجتماع لمعرفة أوجه المهام المنوطين بها مدراء المكاتب، وما تم انجازه والذي لم يتم تنفيذه ومعرفة الأسباب وراء القصور والأداء، وكيفية تذليلها وإيجاد الطرائق المثلى حيالها.

هذا وسيتولى مدراء المكاتب والأقسام إعداد تقارير كاملة وإحالتها لمسؤول القطاع في غضون الأيام المقبلة.