أخبار ليبيا 24 – خاص

أقامت مدينة طبرق، اليوم الثلاثاء، احتفالًا بمناسبة وصول 16 عائلة مهجرة قدمت ليلة البارحة من جمهورية مصر العربية عبر منفذ أمساعد البري.

وألقيت خلال الاحتفال، العديد من الكلمات من حكماء ومشائخ مدينة طبرق وعميد البلدية ومدير الأمن وئيس وأعضاء مؤسسة العدالة أولاً .

وعادت هذه العائلات وعددها 16 عائلة ليبية مهجرة، منها 13 عائلة من تاورغاء وعائلة واحدة من مدن مصراتة وطرابلس ودرنة إلى ليبيا، بعد جهود كللت بالنجاح من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسة العدالة أولاً.

وتكفلت مؤسسة العدالة أولًا، بتوفير سكن لهذه العائلات بمدينة طبرق، ودفع رواتب قيمتها 1000 دينار وذلك طيلة عام كامل.

الجدير بالذكر أن خلال عام 2011 هُجرت العديد من العائلات الليبية يشتبه بعلاقتها بالنظام السابق وقطنت بجمهورية مصر وأخرى أقامت في دول الجوار الأخرى.