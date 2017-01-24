أخبار ليبيا 24 – خاص

يواصل فريق الأهلي بنغازي، صدارته لفرق مجموعته في بطولة ليبيا لكرة الطائرة، عقب فوزه على مستضيفة الأخضر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الاثنين، بصالة الألعاب الرياضية بالبيضاء في ختام مباريات المرحلة الثانية للدوري الليبي للكرة الطائرة بالمنطقة الأولى.

وتقدم الأخضر في شوط المباراة الأول بنتيجة (25-20)، ونجح الأهلي في اقتناص باقي الأشواط بواقع (25-19), (25-19), (25-13).

وبهذا الفوز تصدر الأهلي فرق مجموعته برصيد 16 نقطة، فيما حل النصر ثانيًا برصيد 14 نقطة، وجاء الهلال في المركز الثالث بخمس نقاط والأخضر بنقطة واحدة.