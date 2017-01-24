أخبار ليبيا24- خاص

توقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ارتفاع الإنتاج الكلي للبلاد إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام الحالي إذا استمر الوضع الأمني مستقرًا، وتقديم تمويلات من المركزي والخزانة العامة.

وأضاف صنع الله في حوار مع “رويترز” أن ليبيا تحتاج إلى استثمارات بقيمة 19 مليار دولار، على مدار الأعوام الخمس المقبلة لتلبية هدفها المتمثل في زيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميًا.

وأوضح رئيس المؤسسة أن الإنتاج المستهدف يتطلب تخصيص أموال على وجه السرعة لإجراء إصلاحات في البنية التحتية، لافتا إلى أن حقل الشرارة ينتج حاليًا 161 ألف برميل يوميا.

وذكر صنع الله أن المؤسسة تحتاج إلى الأموال لإصلاح تسريبات في خطوط الأنابيب وصيانة منصات الحفر وإصلاح الآبار، خاصة حقل الشرارة؛ نظرًا لطول فترة إغلاقه.

وأشار إلى أنه تم البدء في إجراء إصلاحات طارئة لحقل السرير النفطي، بعد خلل كهربائي تسبب في اندلاع حريق في محطة فرعية قبل يومين، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بواقع 60 ألف برميل يوميًا.