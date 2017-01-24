أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح المنتخب التونسي, في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، عقب فوزه على زيمبايوي بنتيجة (4-2).

وكان المنتخب التونسي الذي يشرف عليه المدرب الفرنسي من أصل بولندي هنري كاسبرجاك، بحاجة إلى نقطة التعادل فقط من أجل بلوغ ربع النهائي.

وقد نجح أبطال 2004، في تحقيق أكثر من ذلك، رافعين رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف السنغال التي كانت ضامنة لتأهلها قبل لقاء الاثنين مع الجزائر الذي انتهى بالتعادل (2-2).

وتلتقي تونس التي غاب عنها حارسها أيمن المثلوثي للإصابة ولعب رامي الجريدي بدلاً منه، في الدور ربع النهائي السبت المقبل مع بوركينا فاسو بطلة المجموعة الأولى.

أما بالنسبة لزيمبابوي، فانتهى مشوارها عند الدور الأول للمرة الثالثة في ثلاث مشاركات وذلك بعدما تجمد رصيدها عند نقطة حصلت عليها في الجولة الأولى أمام الجزائر (2-2).

واستحق المنتخب التونسي فوزه الثاني، بعد ذلك الذي حققه في الجولة السابقة على الجزائر (2-1)، إذ سيطرت على اللقاء وحسمته في شوطه الأول بعدما سجلت فيه أهدافها الأربعة عبر نعيم سليتي (9) ويوسف المساكني (22) وطه ياسين الخنيسي (35) ووهبي الخزري (45 من ركلة جزاء)، فيما سجل نوليدج موسونا (42) وتنداي ندورو (56) لزيمبابوي.

وكانت تونس قريبة من افتتاح التسجيل منذ الدقيقة الثالثة عندما لعب نعيم سليتي كرة في ظهر الدفاع للخزري الذي عكسها، إلا أن الدفاع قطعها من أمام الخنيسي الذي حظي بعدها بفرصة أخطر إذ انفرد بالحارس بعد تمريره من المساكني، لكن الكرة طالت عن مهاجم الترجي ما سمح للأخير بالوصول إليها (5).

وواصل منتخب “نسور قرطاج” ضغطه حتى تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 9 عبر سيلتي الذي أطلق الكرة من خارج المنطقة، فتحولت من مدافعين وخدعت الحارس تاتيندا مكوروفا، مسجلاً هدفه الثاني في البطولة.

ولم ينتظر التونسيون طويلاً لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 22 عبر المساكني الذي تبادل الكرة مع سليتي قبل أن يسددها بقوة بين ساقي الحارس.

وكادت أن تهتز شباك زيمبابوي للمرة الثالثة، إلا أن الكرة التي أطلقها المساكني من خارج المنطقة ارتدت من القائم ووصلت إلى الخزري الذي تابعها في المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل (25).

وحصلت تونس على فرصة أخرى من ركلة حرة نفذها الخزري لكن الحارس أنقذ بلاده (31)، ثم ردت زيمبابوي بأخطر فرصها منذ البداية إلا أن الجريدي تألق في وجه تسديدة صاروخية من نوليدج موسونا (33).

ووجهت تونس الضربة القاضية لمنافستها عندما عززت تقدمها بالهدف الثالث في الدقيقة 35 عبر الخنيسي الذي وصلته الكرة من حمدي النقاز فانقض عليها عند القائم الأيسر وحولها مباشرة في الشباك.

وعادت الروح إلى لاعبي زيمبابوي بتقليصهم الفارق عبر موسونا الذي تلاعب بشكل رائع بعبد النور وعلي معلول بعد تمريره من نياشا موشيكوي قبل أن يسدد في الشباك (42).

إلا أن الفرحة لم تدم طويلاً لأن الحكم احتسب ركلة جزاء لتونس بعد خطأ من كوستا نهاموينيسو على الخنيسي، انبرى لها الخزري بنجاح (45).

وأصبحت تونس أول منتخب يسجل أربعة أهداف في الشوط الأول من مباراة في البطولة الأفريقية منذ 2012 عندما حققت ذلك غينيا أمام بوتسوانا (6-1).

وفي بداية الشوط الثاني، نجحت زيمباوبي في تقليص الفارق مجددًا عبر البديل تنداي ندورو الذي استفاد من مجهود فردي مميز لخاما بيليات المتوغل بين المدافعين من منتصف الملعب، قبل أن يمرر لموسونا الذي حضرها لبديل داني فيري، فسددها في الشباك (56).

وكاد الخنيسي أن يعيد الفارق لثلاثة أهداف مجدداً في الدقيقة 65 عندما وصلته الكرة من المساكني فسددها أولاً في الحارس ثم عادت إليه فتابعها برأسه، إلا أنها ارتدت من القائم الأيمن وإلى أحضان مكوروفا.

وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية رغم بعض الفرص للطرفين وأبرزها لتونس.