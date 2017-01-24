أخبار ليبيا 24 – خاص

فعلت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، أجهزة كشف المعادن والأسلحة والمتفجرات، لتأمين مركز بنغازي الطبي .

ويأتي ذلك وفقاً ‫للخطة الأمنية المعدة من قبل ‫مديرية أمن بنغازي لتأمين ‫المركز عقب بعض الاختراقات الأمنية التي وقعت في الفترة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع ضم الجهات الأمنية المتواجدة بالمركز عقد في الفترة الأخيرة بالمركز لمناقشة الخطة الأمنية الجديدة لتأمين المركز الطبي، وحصر الجهات الأمنية المتواجدة بداخله.

وقال عميد مرعي التومي التابع لمنطقة بنغازي العسكرية والمكلف حاليا بالإشراف الأمني على المركز إن الاجتماع تمخض عنه تقديم خطة أمنية لتأمين المستشفى من الجوانب كافة.

يذكر أن تفجير إرهابي وقع في الأول من ديسمبر من العام الماضي، استهدف قسم الطوارئ بالمركز أسفر عن أضرار مادية كبيرة بالقسم دون أضرار برية تذكر .