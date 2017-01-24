أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عميد بلدية القيقب علي يحيى أجريبيع، اليوم الاثنين، إنه تم البدء في أعمال الحفر وتمديد الكوابل الخاصة بمحطة 66/11 كيلو بجهد 20 ميجا فولت أمبير وذلك بتنسيق من المجلس البلدي مع الشركة العامة للكهرباء.

وأضاف أجريبيع لـ “أخبار ليبيا 24” أن الشركة انتهت من تركيب المحطة والآن جاري العمل على تمديد الكوابل لربط المحطة الواقعة شمال القيقب بغرفة التحكم داخل البلدية .

يشار إلى أن بلدية القيقب من البلديات المستحدثة حيث تحدها من الشرق بلدية القبة ومن الشمال بلدية الأبرق ومن الغرب بلدية شحات وتعاني من مشكلة الإنقطاع المستمر للتيار الكهربائي .