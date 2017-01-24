أخبار ليبيا 24 – خاص

زار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية – الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة شرقا وحتى بن جواد غربا – اللواء عبدالرازق الناظوري، الكلية العسكرية في منطقة توكرة شرق مدينة بنغازي، مع عدد من ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية .

واطلع اللواء عبدالرازق الناظوري خلال الزيارة على الكيلية العسكرية من حيث التجهيزات والإمكانيات العسكرية للكلية .

يذكر أن رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق الناظوري، أعلن مطلع شهر مايو من العام الماضي تحويل مُعسكر الكتيبة «153 مشاة» بمنطقة توكرة شرق ليبيا إلى مقر للكلية العسكرية.