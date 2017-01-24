أخبار ليبيا 24 – خاص

عثرت القوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الثلاثاء، على مخزن يحوى كميات كبيرة من المواد الغذائية ومواد التنظيف، فضلاً عن بعض مستلزمات الأطفال، بمحور قنفودة غرب مدينة بنغازي.

وأفاد مصدر عسكري، بأن هذا المخزن عُثر عليه خلال تمشيط القوات المسلحة والقوات المساندة للأجزاء المحررة من منطقة قنفودة عقب العمليات العسكرية الواسعة التي شنتها القوات المسلحة على بقايا الجماعات الإرهابية بالمنطقة .

وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر قد عقد اجتماع موسع أمس الاثنين، بغرفة عمليات الكرامة بقاعدة بنينا وعدد من الضباط وضباط الصف والقادة الميدانيين بمحاور القتال .

وقال مدير المكتب الإعلامي بالقيادة العامة خليفة العبيدي إن القائد العام خليفة أبو القاسم حفتر وضع بنفسه خطة التقدم النهائي لتحرير منطقة قنفودة من بقايا تنظيم “داعش” الإرهابي ومجلس شورى بنغازي، لافتاً إلى أن القائد العام يتابع السيطرة على مصيف الطيرة وتحرير عدد من الأسرى والأسر العالقة هناك.