(FILES) -- A file photo dated February 16, 2005 shows Hannibal Kadhafi, one of the sons of Libyan leader Moamer Kadhafi, in his residence in Copenhagen, Denmark. Hannibal Kadhafi, son of Libyan leader Moamer Kadhafi, was released on bail by Swiss police after being accused of assaulting some of his staff at a Geneva hotel, his lawyers told Swiss news agency ATS on July 17, 2008. Hannibal Kadhafi, 32, was freed on bail of 200,000 Swiss francs (132,000 euros), Paul Gully-Hart said. Kadhafi's wife, who was also involved in the alleged incident, was freed on additional bail of 300,000 Swiss francs, he said. AFP PHOTO / SCANPIX MORTEN JUHL (Photo credit should read MORTEN JUHL/AFP/Getty Images)
القضاء اللبناني يحكم ببراءة هانيبال القذافي
أخبار ليبيا 24 – خاص
أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، حكم ببراءة هنيبال القذافي، نجل زعيم ليبيا السابق، في قضية “تحقير القضاء”.
ونص الحكم الذي أصدره القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، غسان الخوري، على إبطال التعقبات بحق هانيبال القذافي، وإعلان براءته في الجرم المسند إليه وإطلاقه فورا “مكرسًا حقه المشروع في الدفاع عن نفسه أمام القضاء”.
وبحسب وسائل إعلامية لبنانية أن هانيبال سيظل موقوفا على خلفية اتهامه بقضية “كتم معلومات” بشأن قضية اختفاء الأمام موسى الصدر في ليبيا.
وكان هانيبال تعرض للخطف عام 2015،، وبعدها أطلق سراحه في ظروف غامضة.
وعقب الإفراج عليه، استجوب القضاء اللبناني هانيبال، وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة “كتم معلومات” بشأن قضية الصدر، قبل أن يتهم لاحقا بتحقير القضاء.