أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة “الصاعقة” عقيد ميلود الزوي، إن القوات المسلحة والقوات المساندة تطبق الخناق على بقايا الجماعات الإرهابية المتطرفة بعد السيطرة على مصيف الطيرة بالقاطع الغربي بمنقطة قنفودة غرب بنغازي .

وأوضح الزوي أن القوات المسلحة بكافة وحداتها التحمت بالقوات القادمة من غرب قنفودة وشرقها، لافتاً إلى أنه عقب سيطرة الكتيبة 309 المجحفلة على مصيف الطيرة بالقاطع الرابع وبعـد انتقالها للقاطع الرابع بتعليمات مـن غرفة عمليات القوات المسلحة التحمت مع سرية تحريات القوات الخاصة والكتيبة ثـانية صاعقة والكتيبة17صـاعقة، وسرية إسناد الدبابات “منعم بحيري” وسرية الشهيد سعد دبور .

وذكر الزوي أنه بهذه التقدمات تكون القوات المسلحة قد سيطرت بالكامل على ساحل منطقة قنفودة وقطعت كافة خطوط الإمدادات للجماعات الإرهابية .

وأشار الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة “الصاعقة” إلى أن الجماعات الإرهابية المتطرفة أصبحت بين كماشة القوات المسلحة والقوات المساندة، منوهاً إلى أن القوات تقتحم حي الطيرة بعلميات نوعية ويقتربون وسوف تبسط السيطرة عليه في الساعات القليلة القادمة.

يشار إلى أن القوات المسلحة والقوات المساندة شنت عملية عسكرية واسعة بكافة أنواع الأسلحة بناء على تعليمات من القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر لحسم المعارك بالقاطع الغربي لمدينة بنغازي.