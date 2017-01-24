أخبار ليبيا 24 – خاص

عبر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جلال الدامجة، عن بالغ استيائه بسبب ما وصفه باللامبالاة يتعامل بها الاتحاد الليبي في استعدادات المنتخب الليبي الأول.

وقال الدامجة في تصريحات لـ”أخبار ليبيا 24″، إن الطاقم الفني قدّم مقترحاً وافياً تمثل في معسكرات داخلية وخارجية وعدد من المباريات الودية في ليبيا وخارجها لكن الاتحاد الليبي لم يتخذ أي إجراء بالخصوص .

وعن سؤال البقاء من عدمه على رأس المنتخب في هذه الظروف، أجاب الدامجة “سنرى ما تحمله المدة القريبة القادمة من تطورات”، مؤكداً أنه وزملائه في الطاقم الفني سيقدمون كل جهدهم من أجل منتخب كل الليبيين، لافتًا إلى أنه على الإعلام أن يضغط على الاتحاد الليبي لتقديم الدعم ليظهر بشكل يليق باسم ليبيا .