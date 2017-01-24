أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مسؤول مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق مصطفى زاكي، بأن دوريات الحرس ضبطت صباح الاثنين، سيارة نوع “تويوتا”، تحمل على متنها عجل خارجي مذبوح.

وأوضح زاكي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن السيارة ضُبطت عند استيقاف باب الزيتون بطبرق، بعد الاشتباه من صحة أقوال السائق حول ذبح العجل بطريقة صحيحة، فتم إحالة العجل إلى السلخانة ليكشف عليه الطبيب البيطري فتبين أن العجل مذبوح بعد موته .

وأضاف زاكي أن لحم العجل تم إتلافه، وإحالة الجناة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم ليتم إحالتهم للقضاء.

يشار إلى أن جهاز الحرس البلدي طبرق يقوم هذه الأيام بعمليات تفتيش واسعة النطاق على المحلات والمجازر والمخابز المخالفة .