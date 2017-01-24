أخبار ليبيا 24 – خاص

كرم الجمهور الرياضي بمدينة طبرق اليوم الثلاثاء، اللاعب الدولي، لاعب الصقور السابق الصافي أبوبكر كأفضل شخصية رياضية لعام 2016 .

وجاء ذلك بعد استفتاء قام به بعض النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي صوتت للاعب الدولي الصافي أبوبكر.

وأقيم حفل التكريم مساء اليوم بمنزل الصافي، حيثُ تم تسليمه درع العطاء لعام 2016، بحضور الجماهير الرياضية من لاعبين سابقين وعدد من رؤساء الأندية والإداريين السابقين وروابط المشجعين وجمعية الميدان وعدد من رجال الثقافة والمجتمع المدني ورئيس وأعضاء الإتحاد الفرعي بطبرق .

وألقيت الكلمات من الحضور والتي أشادت بعطاء الصافي أبوبكر في المجال الرياضي والإداري في نادي الصقور ومدينة طبرق.