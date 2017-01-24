أخبار ليبيا24- خاص

تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية اليوم الثلاثاء، من إخراج 7 عائلات من منطقة قنفودة أغلبهم من النساء والأطفال فضلا عن عدد من العمالة الأجنبية.

وذكر المكتب الإعلامي لكتيبة شهداء الزاوية، أن العائلات والعمالة كانت عالقة داخل شعبية الطيرة في منطقة قنفودة تم إخراجهم صباح اليوم.

وأضاف المكتب الإعلامي للكتيبة أن العائلات والعمالة متواجدون حاليا لدى القوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

يشار إلى أن القوات العربية الليبية تمكنت يوم أمس الإثنين من تحرير عدد من المناطق في محور قنفودة بعد تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية.