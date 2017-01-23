أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المسؤول الإعلامي لوزارة الحكم المحلي هاني بالراس علي، اليوم الأحد، وصول أول مصنع تدوير للقمامة والمخلفات المنزلية وإعادة تدويرها في ليبيا الى مدينة طبرق شرق ليبيا وتعتبر هذه خطوة للقضاء على أزمة القمامة ومخلفاتها نهائيا .

وأوضح بالراس علي في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن رئاسة الوزراء تعاقدت مع شركة الأمل والنور (المورد) بموجب القرار رقم (439) لسنة 2015 بشأن توريد ثلاثة مصانع لتدوير القمامة لصالح وزارة الحكم المحلي للتخلص من القمامة والمخلفات المنزلية وإعادة تدويرها مضيفًا أن هذا المصنع هو الأول من نوعه في ليبيا .

وفي السياق ذاته قال المدير التنفيذي لشركة الأمل والنور أحمد بومثينينة إنه تم استيراد المصنع الأول على حساب الشركة الخاص بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتوضح حسن النية وجيدة العمل من طرفها، وسيتم توريد المصنعين الأخريين في وقت لاحق.

وأضاف بومثينينة، أن المصنع متكامل يوجد بمخازن الشركة في مدينة طبرق، ولدية قدرة انتاجية يقدر بـ 120 طن تمر على مراحل التصنيع والمعالجة الكيميائية، وسيتم تركيبة في أحدى المدن بعد أن تقر وزارة الحكم المحلي ذلك .