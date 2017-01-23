أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدرب منتخب المنطقة الشرقية للتنس الأرضي تحت سن 18 سنة أنس بوفارس الورفلي، أن المنتخب يقيم معسكره الاستعدادي بمدينة طبرق والذي يستمر لمدة 5 أيام استعدادا للبطولة الدولية التي تستضيفها مصر الأيام المقبلة .

وقال الورفلي لـ “أخبار ليبيا 24″ حضرنا أمس السبت إلى مدينة طبرق لنقيم معسكر إعداد بمشاركة أربعة رياضيين وهم منتخب المنطقة الشرقية الذي تم اختياره بعد البطولة التي

استضافتها بنغازي بمشارة عدد من اللاعبين من بنغازي والبريقة ودرنة والبيضاء .

وأضاف بعد البطولة التي اقيمت في بنغازي كان واجب علينا تقديم الدعم المعنوي لهؤلاء الرياضيين بالمشاركة في البطولة الدولية ” آي تي إف ” التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بمشاركة دولية بعدد 90 رياضي من الدول العربية والأوربية والتي تنطلق في الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري .

وتابع ننتظر الآن في الموافقة لدخولنا إلى الأراضي المصرية عبر منفذ أمساعد البري، مؤكدا أنهم طرقوا جميع أبواب المسؤولين للدعم دون جدوى وهذه الرحلة والمشاركة على نفقتنا الخاصة وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد .

وأشار إلى أن اللاعبون المشاركون في هذه البطولة ابراهيم العمامي من نادي النصر وصالح الربع من نادي التحدي وسفيان البيجو من نادي الرجمة وسالم مصباح من نادي النجمة، ونادي النصر قدم المساعدة للاعبه ابراهيم العمامي وكذلك نادي المختار بطبرق قدم لنا العون والمساعدة في استقباله لنا في طبرق وتوفير الإقامة لنا خلال معسكر الإعداد .