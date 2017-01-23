أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرت دوريات غرفة عمليات شرق بنغازي بجاز الحرس البلدي، حملة على محلات المواد الغذائية في نطاق الغرفة وبالتحديد بمنطقة بوهادي.

وأفاد منسق العلاقات العامة والإعلام مخلوف السعيطي لـ”أخبار ليبيا 24″، بأن الدوريات ضبطت بعض الأدوية تباع في محلات مواد الغذائية وجاري الاستدلال مع أصحاب المحلات حولها.

وقال السعيطي، إن المضبوطات سيتم إحالتها إلى النيابة العامة للاختصاص.

وفي ذات السياق، أكد السعيطي، ضبط عدد 8741 صندوق دجاج من قبل أحد البوابات، وسيتم إحالتها للنيابة العامة وأخذ عينات من قبل الرقابة علي الأغذية لكشف عليها وإعداد تقرير بالخصوص.