أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن الناشئ الليبي رائف منير الكبير، من تسجيل هدفين وصنع ثالث في أول ظهور له مع نادي CIMB -YFA. الماليزي في مباراة ودية انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3)، مع أحد الفرق الماليزية وذلك استعدادا لبطولة كأس كوالالمبور.

وقال منير فرج الكبير، والد الناشئ لـ”أخبار ليبيا 24″، إن ابنه رائف البالغ من العمر 12 سنة، قد انضم للفريق الماليزي الذي يقدم لاعبين للمنتخب الماليزي، وذلك قبل 3 أشهر رفقة شقيقه رواد (9 سنوات) الذي يلعب في مركز وسط الميدان المتقدم ضمن فئة الناشئين.

وأوضح الكبير، أن المدربين معجبون بابنه رائف ويتوقعون له مستقبلا زاهر، مبينًا أنه لم يتلقَ عروضا بعد للعب في أندية أخرى وأن مسيرته لازلت في بداياتها.

يذكر أن رائف ورواد أبناء موفد ليبي من منطقة بن غشير أنهى منذ فترة قصيرة دراسة الدكتوراه في مجال الهندسة الميكانيكية بجامعة بوترا ماليزيا.