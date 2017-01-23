أخبار ليبيا 24 – خاص

أبدى رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، معارضته لفك تجميد الأموال الليبية في الخارج خشية تعرضها للهدر.

ورأى جبريل خلال حوار أجرته معه قناة 218 – أن ما تبقى من أموال يمكن أن توظف لاحقًا للخروج من ما وصفه ب”النفق المظلم”، ولتعيد للمواطن جزءاً من الحياة الكريمة.

وبين المسؤول الذي شغل سابقا منصب رئيس المكتب التنفيذي أن الموارد المالية في ليبيا هي أحد أسباب الصراع، و”ستنتهي الكثير من الصراعات لو اختفت الموارد”، منوها أن الوضع المالي للبلاد سيء ويجب عدم الاعتماد على مورد واحد، فإذا نفد الاحتياطي الليبي ولم يعد هناك موارد من النفط فمن أين سيدفع المركزي الرواتب.

وكشف رئيس تحالف القوى الوطنية أن ليبيا مقبلة على تطورات ليست بسيطة وعلى الليبيين اليقظة والحل بالحوار، فحل القضية يكون بمشروع يرضي جميع الأطراف، وحتى التشكيلات المسلحة وقادتها تبحث عن مخرج حقيقي.

وقال جبريل إنه يجب تقديم بديل للميليشيات يوفر الأمن من منظور واقعي، وإيجاد حكومة تحكم وتجمع السلاح وتقيم جيشا وتخدم المواطن.