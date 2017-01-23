أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، إن من صالح الليبيين التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر.

وأوضح جبريل خلال حوار أجرته معه قناة 218 – أن ترامب يريد تحقيق مصلحة أميركية بالملف الليبي، واستعمال بوابة ليبيا كفرصة استثمارية في القارة الأفريقية، منوها أنه من صالحنا أن يتعامل الليبيون مع إدارة ترامب بشكل مباشر.

وانتقد جبريل الذي شغل منصب رئيس المكتب التنفيذي خلال ثورة فبراير، مساعي دول الجوار لحل الأزمة الليبية، مبينا أنها ترى المشكلة الليبية مشكلة أمن قومي، لذلك تحاول تقديم العون لنا لتحفظ أمنها وتنعم بالاستقرار، مستطردا أن النهج الذي تتبعه هذه الدول “غير صحيح”.

وأكد أنه ليس أمام الليبيين من خيار سوى الحوار من أجل مصلحة البلاد، وقال إن المجتمع الدولي له مصالح متناقضة في ليبيا، “ولا أستطيع أن أجزم أن المجتمع الدولي يستطيع أن يحل الأزمة الليبية لأنه لا يمثل مصلحة واحدة تجاه ليبيا”.

وأضاف جبريل “أننا كليبيين سلمنا أنفسنا للآخر، والقضية دولت بنسبة أكثر من 85 %، ولا بد من عودة القضية إلى إطار ليبي، فالمواطن الآن لم يعد يسمع لأحد بل يسمع لهمومه فقط ويريد حلولا حقيقية تخرجه من مأساته”.

وحول رؤيته للحل قال “إن الحل يكمن بأن يجلس الليبيون ويجدوا حلا بعيدا عن التدخلات”، ووجه نداء لمجالس البلديات للسماح لليبيين بالحوار عندهم حتى لا يذهبوا للخارج، ومتمنيا أن يعطى الحوار “الليبي الليبي” فرصة لأن الوضع في البلاد لا يحتمل، والحوار يجب أن يشمل قادة التشكيلات المسلحة والكيانات السياسية والقيادات المجتمعية والأطراف المؤثرة على الأرض”.