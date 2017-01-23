أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن نادي أهلي طرابلس، قائمة الفريق المشاركة في الموسم الجديد من دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة، محمد نشنوش، وأحمد الفيتوري، وحمزة البرجي، ومحمود بن والي، وأنور مخلوف، ومحمود ناصر جدور، وهيثم ضانه، وأيوب عمارة، وعلي سلامة، وسند الورفلي، والمهدي المصري، ومحمد الترهوني، ومهند أبوعجيلة، ومؤيد اللافي، ومحمد صوله، ومهند عيسي، وبدر حسن، وفؤاد التريكي، ومحمد عيسى، ومحمد المنقوش، وأنيس سلتو، وصالح الطاهر، ومحمد الغنودي، وسالم عبلو، وفيفان مابيدي، وجاك بيسان، وسامح الدربالي.

وأشارت صفحة نادي أهلي طرابلس على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أن اختيار القائمة جاء عن طريق مساعد المدرب عادل خزام، وتم إحالتها من قبل مدير الكرة مصباح شنقب، واعتمادها من قبل رئيس مجلس الإدارة، ساسي أبوعون.

وأوضحت الصفحة أن اللاعبين زكرياء اللافي وفراس شليق ومحمد التاورغي مقيدين ضمن القائمة المحلية.

وكان أهلي طرابلس لعب مباراة ودية أمام إيدونا الغاني يوم الجمعة الماضية، بملعب طرابلس الدولي، انتهت بفوز الأهلي بنتيجة (4-1).

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، وطالبت الجماهير برفع الحظر عن الملاعب الليبية، ليتسنى للفرق الليبية اللعب على أرضها.