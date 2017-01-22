أخبار ليبيا 24 – خاص

نفي مدير منفذ رأس اجدير الحدودي عقيد محمد جرافة، الأخبار المتداولة في بعض القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول إعادة فتح المعبر.

وقال جرافة، إن المنظومة الأمنية ومنظومة الأجانب بالمعبر بها عطل فني، ولا يسمح بالمرور إلا لسيارات الإسعاف بعد الاتصال بالغرفة الرئيسة بطرابلس.

وكانت السلطات التونسية قد أغلقت في وقت سابق المعبر راء اعتصام مجموعة من الأهالي التونسيين، طبقا لتصريح “كامل بلم” مدير الشؤون الإدارية والمالية بإدارة المعبر، علما أن المعبر الحدودي يعتبر هام وحيوي جدا للمسافرين الليبيين.

يشار إلى أن أخبار تتداول عبر مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بإعادة العمل بمعبر راس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس اليوم الأحد .