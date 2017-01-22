أخبار ليبيا 24 – خاص

أوضح الناطق الرسمي باسم مديرية أمن المرج الملازم أول أحمد ضو، أن الكتب التي تم ضبطها السبت في مدينة المرج لم يتم مصادرتها، وإنما تم التحفظ عليها لحين دخولها للبلد وتوزيعها أو بيعها وفقا للوائح والقوانين والنظم السارية.

وقال ضو، إن الكتب دخلت عبر معبر امساعد الحدودي دون حمل مستندات تفيد بالتخليص الجمركي أو إذن الرقابة على المطبوعات وفقا للقانون الذي ينظم عملية دخولها إلى ليبيا.

وأضاف ضو، أن مديرية أمن المرج اتصلت على الفور بهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية لوجود مصاحف وكتب دينية مجهولة المصدر، كما أنها تنتظر التواصل مع هيئة الإعلام والثقافة لتبيان الأصناف الممنوعة من دخول ليبيا وفقا للقانون وحفاظا على التركيبة الثقافية والاجتماعية والدينية لليبيين.

وأشار إلى أن هذه الكتب تم ضبطها وسط شاحنة محملة كذلك بالسجائر و(الشيشة والمعسل) ولا يحمل السائق إلا فاتورة شراء، ولم تكن بحوزته قسيمة التخليص الجمركي أو إذن إدارة الرقابة على المطبوعات.

تجدر الإشارة إلى أن دوريات البحث الجنائي المرج ضبطت أمس السبت، شاحنة عند بوابة المدخل الغربي للمرج وعند تفتيشها وجد بها صناديق من الكتب تخص الشيعة واليهودية وتنظيم داعش.

هذا وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاق #الكتب_تقرأ_ولا_تصادر والذي أثار حملة انتقادات واسعة لعملية الضبط.