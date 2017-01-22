أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأت شركة الخدمات العامة بطبرق، منذ أيام في أعمال نظافة كاملة لكل أحياء المدينة منذ إزالة المخلفات والقمامة وتنظيف الشوارع.

وقال مدير الشركة العامة للنظافة بطبرق عمر الطيب لـ “أخبار ليبيا 24” إن الشركة باشرت اليوم الأحد بنظافة حي المنارة أكبر الأحياء بطبرق .

وأضاف أن الشركة تعمل بكامل طاقتها في غياب الإمكانيات المادية والمعنوية، منوها إلى أن هناك الآت كثيرة عاطلة وتحتاج إلى صيانة مستعجلة وما نقوم به الآن ومن فترة يعتبر بالمجهود الذاتي وبإذن الله الشركة لاتتوقف عن أعمال النظافة لتشمل كل أحياء المدينة .

وأشار الطيب إلى أن الأيام الماضية قامت الشركة بتنظيف شاطئ الليدو أكبر شواطئ مدينة طبرق والذي يحد المدينة من ناحية الشرق، مطالبا سكان طبرق بالتعاون معنا بالمحافظة على نظافة مانقوم بتنظيفه لكي يتم لتوفير الجهد والوقت لدينا .

وتابع سوف نتواصل في أعمال النظافة حاولت بلدية طبرق بمساعدتنا بمبلغ وقدر 110 ألف دينار قمنا بإرجاعه إلى البلدية بسبب الظروف المادية التي تعاني منها بلدية طبرق .